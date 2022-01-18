Наставник Лаціо Мауріціо Саррі безпосередньо взяв участь у боротьбі під час матчу Кубка Італії проти Удінезе.

Форвард "зебр" Ігнасіо Пуссетто жорстко налетів на 63-річного фахівця у одному з ігрових епізодів.

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Саррі слід "подякувати" своєму підопічному Мануелю Лаццарі. Хавбек Лаціо настілки сильно штовхнув Пуссетто, що той просто не міг зупинитися. Внаслідок зіткнення наставник Лаціо навіть втратив свої окуляри.

Епізод завершився мирно. Саррі і Пуссетто підвелися, з посмішками обнялись та продовжили матч.

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