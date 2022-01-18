Тренерські лави Ювентуса і Сампдорії будуть неповноцінними у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії.

Обидві команди не зможуть розраховувати на безпосередню присутність головних тренерів, повідомляє Football Italia.

Ювентус вже знайшов гравця на випадок відходу Дибали

Массімілано Аллегрі відбуває дискваліфікацію, яку отримав ще у 2019 році. Відтоді керманич Ювентуса не виступав в рамках Кубка Італії, тому покарання "наздожене" його лише зараз. У Сампдорії ситуація інша. Напередодні генуезці звільнили головного тренера Роберто Д'Аверсу, а заміну поки не знайшли.

Додамо, що поєдинок Ювентус – Сампдорія розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Ювентус переміг Удінезе й впритул наблизився до зони ЛЧ, Лаціо розгромив Салернітану, Торіно здолав Сампдорію