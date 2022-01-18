Наставник Лацио Маурицио Сарри принял непосредственное участие в борьбе во время матча Кубка Италии против Удинезе.

Форвард "зебр" Игнасио Пуссетто жестко налетел на 63-летнего специалиста в одном из игровых эпизодов.

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Сарри следует "поблагодарить" своего подопечного Мануэля Лаццари. Хавбек Лацио настолько сильно толкнул Пуссетто, что тот просто не мог остановиться. В результате столкновения наставник Лацио даже потерял свои очки.

Эпизод завершился мирно. Сарри и Пуссетто поднялись, с улыбками обнялись и продолжили матч.

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