Саррі: Роналду повертається на дуже високий рівень

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі висловився щодо програного його командою матчу проти римського Лаціо (1:3).

"Ми чудово провели перший тайм, але, на жаль, пропустили в кінці, коли нам було важливо йти вперед. Потім результат зумовили несприятливі для всіх епізоди. Ми програли матч, в якому діяли добре, коли були у рівних складах.

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Не згодний з тим, що в епізоді з вилученням Хуана Куадрадо у суперника була явна можливість забити. Думаю, жовта картка була б справедливим покаранням, про що спочатку думав і рефері. Але ми концентруємося лише на тому, що можемо контролювати, і у цьому випадку була очевидна помилка.

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Родріго Бентанкур? Він пройде медичне обстеження. Зараз цей гравець важливий для команди. Кріштіану Роналду потроху повертається на дуже високий рівень", – цитує Саррі видання Gianlucadimarzio.com.

Нагадаємо, у матчі 15-го туру проти Лаціо Ювентус на виїзді зазнав першої поразки у сезоні і опустився на другу сходинку турнірної таблиці Серії А.

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