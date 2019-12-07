Лаціо завдав першої поразки Ювентусу у сезоні та продовжив свою переможну серію

У центральному матчі 15-го туру Серії А Лаціо у більшості переграв Ювентус (3:1).

У суботній вечір в рамках 15-го туру Серії А зустрічались Лаціо та Ювентус. Римляни на чолі з найкращим бомбардиром Італії Чіро Іммобіле набрали прекрасну форму й до цього поєдинку підходили перебуваючи на 3-й позиції у чемпіонаті. Натомість Ювентус у попередньому турі втратив очки у матчі з Сассуоло й дав змогу Інтеру одноосібно очолити Серію А. Буквально вчора "нерадзурі" не змогли переграти Рому, тож сьогодні "зебри" могли знову повернутись на першу сходинку у разі перемоги над підопічними Сімоне Індзагі.

Іммобіле увірвався до трійки найкращих бомбардирів у історії Лаціо

Гості розпочали агресивніше й фактично заблокували вхід до власної половини поля для "орлів" щільною грою у центрі. Лаціо мав епізодичні моменти, зокрема двічі небезпечно пробивав Іммобіле, але спочатку його удар заблокував Де Лігт, а потім Чіро не зміг замкнути подачу Лаццарі на дальній штанзі.

Натомість Ювентус атакував позиційно й моменти виникали частіше – Дибала у своєму стилі змістився у центр та пробивав у дальній кут, але Стракоша у стрибку парирував; Роналду, здавалось впустив момент для удару, коли опинився віч-на-віч з кіпером після закидання з глибини, але потім видав класний навіс на Бернардескі, якому не вистачило зросту, аби акцентовано пробити по воротах.

Зрештою, "зебри" награли на свій гол, який стався на 25-й хвилині – Бентанкур видав просто ідеальний пас з флангу на Кріштіану Роналду, а тому залишалось тільки підставити ногу на дальній штанзі. Захист Лаціо провалився й загалом виглядав досить невпевнено.

Роналду міг подвоювати перевагу під завісу тайму, але натомість Лаціо несподівано зрівняв – Луїс Альберто підтвердив свій статус кращого асистента й виконав подачу після розіграшу кутового на Луїса Феліпе, який перевисів усіх захисників та відправив "круглого" у ворота! 1:1 після першої половини.

По перерві напруга поєдинку збереглась, але моментів відверто бракувало. Обидві команди підходили до штрафного суперника, однак просунутись у глибину штрафного не вдавалось. Луїс Феліпе пробивав здалеку – Щенсни без проблем забрав м'яч у руки. Темп гри не спадав, однак він же був і причиною великої кількості втрат на чужій половині поля.

Не зовсім послідовно проявив себе арбітр матчу й фактично вирішив долю останньої чверті протистояння. Спочатку Фабрі не дав навіть жовтої картки за гру прямою ногою Луїса Феліпе проти Матюїді (не скориставшись допомогою відеоасистента), а на 70-й хвилині вилучив Куадрадо за фол у центрі поля після перегляду VAR.

Уже за 4 хвилини Лаціо реалізував кількісну перевагу – Мілінковіч-Савіч прийняв прекрасне закидання від Альберто, опинився один на один з Щенсни та без проблем переграв останнього. На 78-й хвилині Лаціо отримав право на пенальті – польський кіпер не дотягнувся до м'яча і повалив на газон Луїса Феліпе. Іммобіле взявся пробивати і – не забив!

Наприкінці матчу Ювентус виглядав навіть гостріше, але "орли" на 90+5-й поставили крапку – Кайседо добив "круглого" після невдолої спроби Лаццарі! Історична перемога римлян, які завдають першої поразки підопічним Саррі у цьому сезоні в Серії А!

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