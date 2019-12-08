Перша поразка "старої синьйори" в сезоні у відеоогляді матчу Лаціо – Ювентус – 3:1

Лаціо обіграв Ювентус у матчі 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Підопічні Мауріціо Саррі в дебюті матчу більше володіли м'ячем і змогли закрити "орлів" на їхній половині поля. На 25-й хвилині Бентанкур видав ідеальний пас з флангу на Кріштіану Роналду, а тому залишалось тільки підставити ногу на дальній стійці. Лаціо зміг відповісти ще до перерви – Луїс Альберто з лівого флангу виконав навіс, а Луїс Феліпе влучно пробив головою.

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Ключовим у матчі столо вилучення Хуана Куадрадо на 70-й хвилині – колумбієць грубо сфолив на Лаццарі. Вже через 4 хвилини римляни вийшли вперед – Мілінковіч-Савіч прийняв прекрасне закидання від Альберто, опинився один на один зі Щенсни та без проблем переграв поляка. Наприкінці матчу Ювентус виглядав гостріше, але "орли" на 90+5-й поставили крапку – Кайседо добив "круглого" після невдалої спроби Лаццарі.

Ця поразка стала першою для команди Саррі в поточному сезоні. Наразі "б'янконері" посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 2 очки.

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