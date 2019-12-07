Ліппі: Ювентус може виграти Лігу чемпіонів і без Кріштіану Роналду

Легендарний екс-тренер "Скуадри адзурри" та Ювентуса Марчелло Ліппі відверто висловився про роль Кріштіану Роналду у команді Мауріціо Саррі.

"Я не думаю, що нинішньому Ювентусу бажання виграти Лігу чемпіонів завадить у Серії А. У Мауріціо Саррі команда практично без слабких місць і з хорошим запасом міцності. Думаю, вона здатна виграти обидва цих турніри.

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Що стосується Кріштіану Роналду, то він відіграє важливу, але далеко не ключову роль. Дуже важливо, щоб він сам розумів, що на першому місці має бути команда, а не его її лідерів. Зрозуміло, що коли тебе змінюють, це неприємно, але незадоволені гримаси і жести – це, по суті, образа і тренера, з рішенням якого ти не згоден, і гравців, які тебе змінюють. Ювентус може виграти Лігу чемпіонів і без Роналду, а ось він без команди нічого виграти не зможе", – цитує Ліппі видання Tuttosport.

Нагадаємо, Ювентус заздалегідь забезпечив собі вихід з групи у Лізі чемпіонів, а в Серії А посідає друге місце, відстаючи від Інтера на одне очко. Однак вже сьогодні, у разі перемоги над Лаціо, туринці зможуть одноосібно очолити турнірну таблицю італійської першості.

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