Саррі назвав причини поразки Челсі від Евертона після нищівної перемоги над Динамо

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів про причини поразки від Евертона.

"Ні я, ні гравці не знаємо, що сталося. Ми зіграли, на мій погляд, найкращий перший тайм у цьому сезоні. Ми могли забивати чотири-п’ять голів. Але раптом ми перестали грати, що дуже дивно.

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У першому таймі ми захищались, атакували та зупиняли суперника. Я думаю, ми повинні були продовжувати грати у свою гру, адже контролювали матч.

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На початку другого тайму ми перестали грати. Я не розумію цього, це дивно. Ми змінили тактичну схему, але це не допомогло. Я думаю, що проблема була у психології футболістів. Якщо у вас на полі раптом виникає психологічна проблема, то тактики недостатньо", – цитує Саррі Sky Sports.