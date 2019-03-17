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Евертон – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

21:15 324 Читать на русском
Евертон – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Евертон у рідних стінах переграв Челсі в матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги.

49’ Рішарлісон
72’ Гілфі Сігурдссон
 

Англія. АПЛ, 31-й тур

Евертон – Челсі – 2:0

Голи: Рішарлісон 49, Сігурдссон, 78

Евертон впевнено переграв Челсі

"Іриски" у рідних стінах виявилися сильнішими за "синіх". Активніше почали гості. Нагоди для взяття воріти мали Ігуаїн, Азар та педро, але Пікфорд діяв впевнено. Відразу по перерві Рішарлісон вивів господарів вперед. На 77-й хвилині зустрічі Алонсо "привіз" пенальті у власні ворота. З першої спроби Сігурдссон не зміг переграти Кепу, але не розгубився і встиг добити м'яч у ворота. Цей гол став останнім у звітній зустрічі.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 40 очок та піднявся на 11 позицію, Челсі з 57 пунктами залишився шостим.

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Англія Відеоновини Евертон - Челсі Евертон Евертон Челсі Челсі
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