Евертон впевнено переграв Челсі

В матчі 31-го туру АПЛ Евертон вдома розібрався з Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Після розгромної перемоги над Динамо Челсі спустили з небес на землю. Хоча на початку гри "аристократи" могли відкрити рахунок в матчі, але Ігуаїн та Азар тричі не змогли пробити Пікфорда. Евертон поступово вирівняв гру, хоча в Челсі ще мав нагоду відзначитись Педро.

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Але по перерві Рішарлісон досить швидко вивів "ірисок" вперед. Ігуаїн міг результативно відповісти, проте Пікфорд врятував свою команду, а Евертон відзначився вдруге. Алонсо влучив по ногах суперника у власному штрафному та привіз пенальті. Сігурдсон переграти Кепу з позначки не зумів, проте без проблем добив м'яч у ворота. Челсі влаштував фінішний штурм, який так ні до чого і не призвів і Евертон святкував перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 40 очок та піднявся на 11 позицію, Челсі з 57 пунктами залишився шостим.