toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Сарри назвал причины поражения Челси от Эвертона после сокрушительной победы над Динамо

14:35 79 Читати українською
Сарри назвал причины поражения Челси от Эвертона после сокрушительной победы над Динамо
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о причинах поражения от Эвертона.

49’ Ришарлисон
72’ Гилфи Сигурдссон
 

"Ни я, ни игроки не знаем, что произошло. Мы сыграли, на мой взгляд, лучший первый тайм в этом сезоне. Мы могли забивать четыре-пять голов. Но вдруг мы перестали играть, что очень странно.

Эвертон уверенно переиграл Челси

В первом тайме мы защищались, атаковали и останавливали соперника. Я думаю, мы должны были продолжать играть в свою игру, ведь контролировали матч.

Эвертон – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

В начале второго тайма мы перестали играть. Я не понимаю этого, это странно. Мы изменили тактическую схему, но это не помогло. Я думаю, что проблема была в психологии футболистов. Если у вас на поле вдруг возникает психологическая проблема, то тактики недостаточно", – цитирует Сарри Sky Sports.

Теги
Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Эвертон - Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук