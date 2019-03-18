Сарри назвал причины поражения Челси от Эвертона после сокрушительной победы над Динамо

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о причинах поражения от Эвертона.

"Ни я, ни игроки не знаем, что произошло. Мы сыграли, на мой взгляд, лучший первый тайм в этом сезоне. Мы могли забивать четыре-пять голов. Но вдруг мы перестали играть, что очень странно.

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В первом тайме мы защищались, атаковали и останавливали соперника. Я думаю, мы должны были продолжать играть в свою игру, ведь контролировали матч.

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В начале второго тайма мы перестали играть. Я не понимаю этого, это странно. Мы изменили тактическую схему, но это не помогло. Я думаю, что проблема была в психологии футболистов. Если у вас на поле вдруг возникает психологическая проблема, то тактики недостаточно", – цитирует Сарри Sky Sports.