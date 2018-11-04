Саррі повторив рекорд дебютантів АПЛ, не програвши у 11 матчах

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі не програє 11 матчів поспіль.

Підопічні італійця у 11 турі АПЛ переграли Крістал Пелас з рахунком 3:1, що стало вже 11 матчем без поразок для Челсі при керівництві командою Мауріціо Саррі.

Челсі впевнено обіграв Крістал Пелас

Таким чином італійський спеціаліст повторив рекорд АПЛ серед дебютантів за тривалістю безпрограшної серії. Такою ж серією може похвалитись Френк Кларк, який аналогічні показники видав у дебютному сезоні з Ноттінгемом Форест.

Челсі – Крістал Пелас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Після 11 турів Челсі посідає 2 місце в АПЛ, маючи у своєму активі 8 перемог та 3 нічиї. Команда має порівну очок з Ліверпулем – по 27.