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Челсі –​​​​​​​ Крістал Пелас –​​​​​​​ 3:1 – відео голів та огляд матчу​​​​​​​

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Челсі –​​​​​​​ Крістал Пелас –​​​​​​​ 3:1 – відео голів та огляд матчу​​​​​​​
Челсі –​​​​​​​ Крістал Пелас –​​​​​​​ 3:1 / ФК Челсі

 Челсі в матчі 11 туру АПЛ вдома впевнено переміг Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Челсі в матчі 11 туру АПЛ вдома приймав Крістал Пелас у лондонському дербі. "Сині" відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Альваро Морати. Але в другій половині зустрічі "орли" зрівняли рахунок завдяки вдалому виходу Андроса Таунсенда один на один з Кепою.

Челсі впевнено обіграв Крістал Пелас

Мауріціо Саррі відповів заміною Вілліана на Азара, і бельгієць майже одразу віддав гольову на Морату, який оформив дубль. "Добив" Пелас Педро на 70-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Челсі – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія11 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Крістал Пелас: Неділя 04 листопада 2018

Челсі
Матч завершено
3 : 1
Крістал Пелас
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Челсі - Крістал Пелас Челсі Челсі Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Відеоновини
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