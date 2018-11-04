Челсі в матчі 11 туру АПЛ вдома впевнено переміг Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Челсі в матчі 11 туру АПЛ вдома приймав Крістал Пелас у лондонському дербі. "Сині" відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Альваро Морати. Але в другій половині зустрічі "орли" зрівняли рахунок завдяки вдалому виходу Андроса Таунсенда один на один з Кепою.

Челсі впевнено обіграв Крістал Пелас

Мауріціо Саррі відповів заміною Вілліана на Азара, і бельгієць майже одразу віддав гольову на Морату, який оформив дубль. "Добив" Пелас Педро на 70-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Челсі – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53