Челсі – Крістал Пелас – 3:1

Україна — 21:21 823
-
Зоря розгромила Чорноморець на виїзді
-
Манчестер Сіті показав, що Шахтарю буде несолодко: вбивче тріо Гвардіоли, лідерство АПЛ та фокус із ЗінченкомАнглія — 20:13 3512
-
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Шальке Коноплянки зіграє з Фортуною, Баварія поміряється силами з ГертоюНімеччина — 20:00 108
-
Галатасарай – Фенербахче: перед матчем, який закінчився масовою бійкою, помер фанат – клуб зворушливо попрощався з нимТуреччина — 19:09 1035
-
Шахтар – Динамо: справедливість перемоги Фонсеки, рекорди сезону Хацкевича і ключові моменти матчу мовою цифрУкраїна — 17:20 3795
Всі новини