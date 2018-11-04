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Сарри повторил рекорд дебютантов АПЛ, не проиграв в 11 матчах

21:58 51 Читати українською
Сарри повторил рекорд дебютантов АПЛ, не проиграв в 11 матчах
Маурицио Сарри / соцсети

Главный тренер Челси Маурицио Сарри не проигрывает 11 матчей подряд.

Подопечные итальянца в 11 туре АПЛ переиграли Кристал Пэлас со счетом 3:1, что стало уже 11 матчем без поражений для Челси при руководстве командой Маурицио Сарри.

Челси уверенно обыграл Кристал Пэлас

Таким образом итальянский специалист повторил рекорд АПЛ среди дебютантов по продолжительности беспроигрышной серии. Такой же серией может похвастаться Фрэнк Кларк, который аналогичные показатели выдал в дебютном сезоне с Ноттингемом Форест.

Челси – Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1 – видео голов и обзор матча

После 11 туров Челси занимает 2 место в АПЛ, имея в своем активе 8 побед и 3 ничьи. Команда имеет поровну очков с Ливерпулем – по 27.

Англия11 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Кристал Пэлас: Воскресенье 04 ноября 2018

Челси
Матч окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Кристал Пэлас
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