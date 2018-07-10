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Саррі оголосив босам Челсі свою позицію щодо майбутнього Азара та Вілліана

14:48 1116 Читать на русском
Саррі оголосив босам Челсі свою позицію щодо майбутнього Азара та Вілліана
Азар і Вілліан / Getty Images

Мауріціо Саррі, який незабаром може очолити лондонський Челсі, узгодив з керівництвом "синіх" майбутнє лідерів команди – Едена Азара та Вілліана.

Італійський фахівець висловив свою думку щодо можливого продажу гравців, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Саррі повідомив власнику Челсі Роману Абрамовичу, що вважає Азара та Вілліана недоторканними для продажу гравцями. Відзначимо, що в сезоні 2017/18 бельгієць провів 32 матчі в АПЛ (12 м'ячів, 5 асистів), а бразилець – 36 поєдинків (6 голів, 7 результативних передач).

Раніше стало відомо, що Челсі розпочав підготовку до сезону під керівництвом Конте. Керівництво "синіх" продовжує узгоджувати призначення Саррі. Лондонський клуб не може домовитися з Наполі щодо суми відступних за дострокове розірвання контракту. Якщо дійти згоди не вдасться, то Антоніо Конте тренуватиме Челсі в сезоні 2018/19.

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Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Челсі Вілліан Вілліан Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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