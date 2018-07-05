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Конте збирається керувати передсезонною підготовкою Челсі – "сині" продовжують узгоджувати призначення Саррі

14:25 183 Читать на русском
Конте збирається керувати передсезонною підготовкою Челсі – "сині" продовжують узгоджувати призначення Саррі
Антоніо Конте / Getty Images

Антоніо Конте збирається приїхати на тренувальну базу Челсі в Кобхемі та розпочати з командою підготовку до сезону 2018/2019.

Футболісти Челсі досі не розуміють, хто тренуватиме команду в сезоні 2018/2019. У понеділок, 9 липня, команда збирається на тренувальній базі в Кобхемі для початку передсезонної підготовки.

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Як повідомляє Evening Standard, нинішній наставник "синіх" Антоніо Конте планує приїхати на базу та займатись з групою гравців, які не беруть участь на чемпіонаті світу-2018.

Лондонський клуб продовжує узгоджувати питання щодо призначення Мауріціо Саррі на посаду головного тренера.

Але для цього необхідно розірвати контракт з Конте. У такому випадку клуб має виплатити італійцю 9 мільйонів фунтів (зарплата за рік), а також ще 1 мільйон фунтів решті тренерського штабу.

Теги
Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Антоніо Конте Антоніо Конте
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