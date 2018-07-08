Челсі розпочав підготовку до сезону під керівництвом Конте

Гравці лондонського Челсі вийшли з відпустки та розпочали процес підготовки до сезону 2018/19. Наразі команду до чемпіонату готує Антоніо Конте, якого боси "синіх" планували звільнити після минулого сезону.

Конте продовжує тренувати лондонський Челсі, повідомляє BBC Sport.

Челсі зіграє з Ліоном, Інтером та Манчестер Сіті у Міжнародному кубку чемпіонів

За інформацією видання, італійський фахівець провів зустріч із керівництвом клубу та почав готувати команду до нового сезону. Боси "синіх" повідомили Конте, що він залишиться на посаді ще на рік, якщо найближчим часом не вдасться призначити нового головного тренера.

Раніше повідомлялося, що "сині" продовжують узгоджувати призначення Саррі. Лондонський клуб не може домовитися з попереднім працедавцем Мауріціо – Наполі – щодо суми відступних за дострокове розірвання контракту. "Партенопейці" мають чинну угоду з Саррі попри те, що неаполітанців очолив Карло Анчелотті.

Антоніо Конте тренує Челсі з літа 2016 року. Під його керівництвом "сині" стали чемпіоном Англії 2016/17 і здобули Кубок Англії у травні. 48-річний тренер минулого року посварився з менеджментом лондонців через трансферну політику. Компенсація за звільнення Конте складає 9 млн фунтів.