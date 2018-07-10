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Сарри объявил боссам Челси свою позицию относительно будущего Азара и Виллиана

14:50 284 Читати українською
Сарри объявил боссам Челси свою позицию относительно будущего Азара и Виллиана
Азар и Виллиан / Getty Images

Маурицио Сарри, который вскоре может возглавить лондонский Челси, согласовал с руководством "синих" будущее лидеров команды – Эдена Азара и Виллиана.

Итальянский специалист выразил свое мнение относительно возможной продажи игроков, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Сарри сообщил владельцу Челси Роману Абрамовичу, что считает Азара и Виллиана неприкосновенными для продажи игроками. Отметим, что в сезоне 2017/18 бельгиец провел 32 матча в АПЛ (12 мячей, 5 ассистов), а бразилец – 36 поединков (6 голов, 7 результативных передач).

Ранее стало известно, что Челси начал подготовку к сезону под руководством Конте. Боссы "синих" продолжают согласовывать назначения Сарри. Лондонский клуб не может договориться с Наполи по сумме отступных за досрочное расторжение контракта. Если договориться не удастся, то Антонио Конте будет тренировать Челси в сезоне 2018/19.

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Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Трансферы Челси Виллиан Виллиан Эден Азар Эден Азар Челси Челси
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