Сапата назвав один аспект, який потрібно вдосконалити Маліновському для кращої адаптації в Аталанті

Нападник Аталанти Дуван Сапата в ефірі програми "Великий футбол" поділився думкою про українського півзахисника команди Руслана Маліновського.

"Називаємо його Малі. Він дуже швидко влився в новий колектив, показав, що готовий до нових викликів.

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Можу відзначити його людські якості. Малі дуже добрий до всіх, завжди готовий прийти на допомогу. Залишилося тільки покращити італійську", – сказав Сапата.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Серії А Маліновський виходив на поле в 6 матчах, не відзначившись результативними діями.

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