Гасперіні оцінив роль Маліновського напередодні гри з Лечче

Наставник бергамської Аталанти Джан П'єро Гасперіні критично прокоментував можливість півзахисника збірної України Руслана Маліновського вийти в основі команди у черговому матчі Серії А.

"Маліновський – цінний гравець. Однак ми трохи перебільшуємо його важливість, адже у нас також є Йосип Ілічіч, Алехандро Гомес і Дуван Сапата. Люди хочуть бачити Маліновського у старті, однак мусить статися щось особливе, аби вибити когось з них зі стартового складу.

Аталанта повертається на свій стадіон

У матчі з Лечче ми будемо використовувати одинадцятку найкращих гравців серед тих, які є у нас на даний момент. Лечче останнім часом виступає з великим ентузіазмом", – цитує наставника Аталанти Football-Italia.

Нагадаємо, матч Аталанта – Лечче відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 16:00.

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