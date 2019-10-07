Сапата назвал один аспект, который нужно усовершенствовать Малиновскому для лучшей адаптации в Аталанте

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Интер – Ювентус: поражение Конте как синдром Барселоны, аргентинская симфония на Джузеппе Меацца, туринцы – снова лидеры
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Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛУкраина — 6 окт 3892
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Вест Хэм – Кристал Пэлас: Ярмоленко отдал предголевой пас, создал лучший момент и получил отличную прессуАнглия — 5 окт 1309