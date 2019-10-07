Сапата назвал один аспект, который нужно усовершенствовать Малиновскому для лучшей адаптации в Аталанте

Нападающий Аталанты Дуван Сапата в эфире программы "Великий футбол" поделился мнением об украинском полузащитнике команды Руслана Малиновского.

"Называем его Мали. Он очень быстро влился в новый коллектив, показал, что готов к новым вызовам.

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Могу отметить его человеческие качества. Мали очень добр ко всем, всегда готов прийти на помощь. Осталось только улучшить итальянский", – сказал Сапата.

Напомним, что в этом сезоне Серии А Малиновский выходил на поле в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.

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