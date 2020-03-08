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Санжар прокоментував нічию зі Львовом – тренер Карпат знайшов причину невдач команди

17:59 294 Читать на русском
Санжар прокоментував нічию зі Львовом – тренер Карпат знайшов причину невдач команди
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар підсумував матч 22 туру УПЛ проти Львова, у якому команди не забили жодного гола.

90+2’ да Сілва Ліма Жонатан
 
90+2’ да Сілва Ліма Жонатан

"Сьогодні був для нас принциповий матч. З точки зору турнірної таблиці ми повинні були перемагати. Львівське дербі, у якому було багато фізичної та тактичної боротьби. Карпати мали територіальну перевагу, цілий матч намагались пресингувати суперника, більше контролювали м’яч та перебували на половині поля "містян".

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Втілити свою перевагу навіть у гольові моменти ми не змогли. Настроєм та бажанням гравців я задоволений, але якістю гри в атаці, безумовно, ні. Для того, щоб перемагати, потрібно створювати нагоди, брати на себе відповідальність, старатись обіграти один в один та проявляти ініціативу.

У нас була самовіддача в обороні, боротьбі, але десь, мабуть, на команду тиснуло те, що це принциповий поєдинок, хлопці хвилювались. На підступах до штрафного майданчика не вистачило тонкощів та холоднокровності", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, "зелено-білі" продовжили свою серію без перемог в УПЛ до 15 матчів. Востаннє Карпати здобували три очки в одному матчі у вересні минулого року – тоді львів'яни обіграли Ворсклу (2:1).

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Львів - Карпати
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