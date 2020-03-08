Львів і Карпати розійшлися миром у дербі – "зелено-білі" завершили перший етап УПЛ головним аутсайдером

Львів зустрічався з Карпатами у 22-му турі УПЛ. Друге львівське дербі сезону 2019/20 теж завершилося з рахунком 0:0. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Львів – Карпати стартував о 14:00 на стадіоні Україна. Поєдинок закривав перший етап чемпіонату України, при цьому як для "зелено-білих", так і для "синьо-золотих" зустріч мала вагоме значення. Карпати на момент початку гри замикали турнірну таблицю з шестиочковим відставанням від Олімпіка. Перемога над Львовом дозволяла б команді Санжара наблизитися до Львова на відстань у 4 пункти, тоді як для підопічних Єгіше Мелікяна потенційна звитяга також суттєво допомогала у битві за виживання. До слова, у першому колі голів у львівському дербі не було – поєдинок завершився нульовою нічиєю, при цьому було два нереалізованих пенальті та два вилучення.

Львівське дербі викликало серйозний інтерес серед відомих футбольних персон – матч відвідали, зокрема, Мирон Маркевич, Олег Лужний, Григорій Козловський та Олексій Хахльов. На 8-й хвилині вони побачили першу хорошу атаку – Татарков непогано пробив з розвороту, проте Кудрик не дрімав. Карпати відповіли ефектним, але неефективним ударом Матара в падінні після навісу Дубінчака. Після цього моменти, по суті, зникли, але почалася типова для УПЛ в'язка гра у центрі поля з великою кількістю обопільних помилок та фолів. Змусив уболівальників прокинутися активний Дубінчак, який вкотре прорвався лівим флангом та подав у штрафний, звідки Халль ефектно пробив у падінні – вище воріт. З таким же успіхом спробував щастя і Приймак після розіграшу кутового. Все – більше у першому таймі нічого вартого уваги не було.

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Початок другої половини гри нічим не відрізнявся від першої 45-хвилинки. Не витримали фанати Карпат, які влаштували димове шоу, через що Віктор Копієвський змушений був зупинити гру на кілька хвилин. Втім, пауза нічим не допомогла, адже обидві команди продовжили демонструвати футбол без будь-якого серйозного креативу. Таке враження, що нічия влаштовувала усіх, хоча наставник Львова Єгіше Мелікян в одному з моментів так обурився рішенням арбітра, що отримав жовту картку. Жодних більш-менш гострих нагод у другому таймі так і не виникло. Львів про атаку не особливо і думав, а біля протилежних воріт Матар, через якого намагалися грати "зелено-білі", або програвав усю боротьбу, або ж взагалі не вступав у неї. Провальна гра сенегальця, який незрозуміло чому відіграв весь поєдинок – Санжар так і не наважився прибрати його з поля.

Вже у компенсований час Віктор Копієвський залишив Львів у меншості. Другу жовту картку отримав Жонатан, який збив Василя Прийму. Втім, Карпати протягом 3-х хвилин, що залишилися, не зуміли використати чисельну перевагу. Хоча якраз на 90+5 хвилині "зелено-білі" завдали свій перший удар у площину воріт.

У підсумку – закономірна нульова нічия. Друге львівське дербі сезону 2019/20 теж завершилося без голів – команди переносять виявлення сильнішого на другий етап УПЛ, у якому зіграють ще два дербі у нижній шістці чемпіонату. Львів набрав 20 очок та піднявся на 9 сходинку, а от Карпати продовжили безвиграшну серію, яка триває з 20 вересня. "Леви не можуть перемогти у 15-ти матчах УПЛ поспіль. У "зелено-білих" лише 13 балів та 5-очкове відставання від рятівної позиції – примара Першої ліги нависає над командою Санжара дедалі більше...

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