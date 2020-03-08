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Санжар прокомментировал ничью со Львовом – тренер Карпат нашел причину неудач команды

18:03 104 Читати українською
Санжар прокомментировал ничью со Львовом – тренер Карпат нашел причину неудач команды
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар подытожил матч 22 тура УПЛ против Львова, в котором команды не забили ни одного гола.

90+2’ да Силва Лима Жонатан
 
90+2’ да Силва Лима Жонатан

"Сегодня был для нас принципиальный матч. С точки зрения турнирной таблицы мы должны были побеждать. Львовское дерби, в котором было много физической и тактической борьбы. Карпаты имели территориальное преимущество, целый матч пытались прессинговать соперника, больше контролировали мяч и находились на половине поля "горожан".

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Воплотить свое преимущество даже в голевые моменты мы не смогли. Настроением и желанием игроков я доволен, но качеством игры в атаке, безусловно, нет. Для того, чтобы побеждать, нужно создавать возможности, брать на себя ответственность, стараться обыграть один в один и проявлять инициативу.

У нас была самоотдача в обороне, борьбе, но где-то, видимо, на команду давило то, что это принципиальный поединок, ребята волновались. На подступах к штрафной не хватило тонкости и хладнокровия", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, "зелено-белые" продолжили свою серию без побед в УПЛ до 15 матчей. Последний раз Карпаты получали три очка в одном матче в сентябре прошлого года – тогда львовяне обыграли Ворсклу (2:1).

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