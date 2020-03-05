"За останні 10 років у Львові вбили футбол": легендарний екс-форвард Карпат розгромив керівництво "зелено-білих"

Емоційний монолог Івана Гецка для "Футбол 24" за мотивами поразки Карпат від Олександрії (0:4).

Карпати вже, як то кажуть, ховали ще місяць тому. Але потім хтось починає виймати шнурочки, мовляв, зараз ми все виправимо.

Ну не горять очі у пацанів! Так, як вони вчора грали з Олександрією, – так у футбол не грають.

Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У Карпатах завжди був характер, самоповага, самовіддача. Навіть якщо команда не грала сама – вона не давала грати супернику. Билась кожен м’яч, за кожне очко. Витискала максимум!

Вчорашня гра мене настільки вразила, що нема слів. Мені дуже образливо.

Я прекрасно усвідомлюю ситуацію, яка відбувається у клубі. Я розумію, що керівництво клубу довело до того, що цей клуб може зникнути взагалі.

Зараз його начебто готові віддати у будь-які руки. Віддати, коли вже все розбомблене, знищене. Знаєте, знищити дуже легко – одним клацанням двох пальців можна зруйнувати всю історію, яка була написана раніше. Щоб повернутися назад, знадобляться роки.

Я вам чесно скажу: такого вболівальника, як у Львові, у мене не було ніколи і ніде. Переконаний, що все залишилося таким, як і було, тільки команди немає.

Команди немає, бо нема керівника. Немає людини, яка б відійшла, якщо не тягне, а якщо спроможна тягнути, то робила це так, як потрібно.

За останні 10 років у Львові вбили футбол. І через це дуже гірко.

*У 1998-99 роках Іван Гецко провів за Карпати 61 матч, забив 36 голів.

Сторінка автора у Facebook

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ