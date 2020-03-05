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"За останні 10 років у Львові вбили футбол": легендарний екс-форвард Карпат розгромив керівництво "зелено-білих"

15:10 710 Читать на русском
"За останні 10 років у Львові вбили футбол": легендарний екс-форвард Карпат розгромив керівництво "зелено-білих"
Іван Гецко (у центрі) забиває за Карпати / Фото з архіву Ю. Назаркевича
Олег Бабій Олег Бабій

Емоційний монолог Івана Гецка для "Футбол 24" за мотивами поразки Карпат від Олександрії (0:4).

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Сітало 73’
Євген Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Сітало
89’ Євген Банада

Карпати вже, як то кажуть, ховали ще місяць тому. Але потім хтось починає виймати шнурочки, мовляв, зараз ми все виправимо.

Ну не горять очі у пацанів! Так, як вони вчора грали з Олександрією, – так у футбол не грають.

Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У Карпатах завжди був характер, самоповага, самовіддача. Навіть якщо команда не грала сама – вона не давала грати супернику. Билась кожен м’яч, за кожне очко. Витискала максимум!

Вчорашня гра мене настільки вразила, що нема слів. Мені дуже образливо.

Я прекрасно усвідомлюю ситуацію, яка відбувається у клубі. Я розумію, що керівництво клубу довело до того, що цей клуб може зникнути взагалі.

гецко карпати

Зараз його начебто готові віддати у будь-які руки. Віддати, коли вже все розбомблене, знищене. Знаєте, знищити дуже легко – одним клацанням двох пальців можна зруйнувати всю історію, яка була написана раніше. Щоб повернутися назад, знадобляться роки.

Я вам чесно скажу: такого вболівальника, як у Львові, у мене не було ніколи і ніде. Переконаний, що все залишилося таким, як і було, тільки команди немає.

Команди немає, бо нема керівника. Немає людини, яка б відійшла, якщо не тягне, а якщо спроможна тягнути, то робила це так, як потрібно.

За останні 10 років у Львові вбили футбол. І через це дуже гірко.

*У 1998-99 роках Іван Гецко провів за Карпати 61 матч, забив 36 голів.

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Іван Гецко Олег Бабій Карпати - Олександрія Думка експерта Карпати Карпати Статті
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