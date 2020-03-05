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Санжар: Карпатам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців

08:00 594 Читать на русском
Санжар: Карпатам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями від матчу 21-го туру УПЛ проти Олександрії (0:4).

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Сітало 73’
Євген Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Сітало
89’ Євген Банада

"Знову сумнівне суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі. В результаті пенальті та рахунок 0:1, хлопці зламались. Ми поговорили з ними та я сказав, що нам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців.

Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Я не зміг підібрати слів, щоб якось витягнути футболістів, тому що вже скільки матчів ми працюємо, хлопці налаштовуються та намагаються не звертати уваги на помилки. Вийшли на другий тайм та зламались. Ми вже десь почали відкриватись за рахунком, бігти вперед та отримали ще м’ячі у власні ворота.

Безумовно шкода, що не було системи VAR у нашому матчі. У цій зустрічі я зрозумів, що ми не зможемо витягнути цю гру, тому випустив на поле Василя Прийму та Олексія Хахльова для того, щоб подивитись на них та отримати інформацію.

Як би не було важко команді та мені працювати за таких обставин, навіть за нашої дуже тривалої серії без перемог, у нас є шанс. Багато зустрічей попереду та команда може врятуватись. Це буде важко зробити за таких умов, але я вірю в це, та зроблю все від себе залежне, знайду слова, щоб витягнути хлопців з цього стану", – наводить слова Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Олександрія розбила Карпати (4:0) в матчі 21-го туру УПЛ та продовжила безвиграшну серію львів'ян до 14 поєдинків.

Олександрія розгромила Карпати – львів’яни не перемагали в останніх чотирнадцяти матчах

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Карпати Карпати Олександрія Олександрія Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Олександрія
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