Санжар: Карпатам в который раз приходится играть против четырнадцати игроков

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ против Александрии (0:4).

"Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков.

Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытянуть футболистов, так как уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки. Вышли на второй тайм и сломались. Мы уже где-то начали открываться по счету, бежать вперед и получили еще мячи в собственные ворота.

Безусловно жаль, что не было системы VAR в нашем матче. В этой встрече я понял, что мы не сможем вытянуть эту игру, потому выпустил на поле Василия Приму и Алексея Хахлева для того, чтобы посмотреть на них и получить информацию.

Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это, и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния", – приводит слова Санжар официальный сайт Карпат.

Напомним, Александрия разбила Карпаты (4:0) в матче 21-го тура УПЛ и продолжила безвыигрышную серию львовян до 14 поединков.

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