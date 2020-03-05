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Санжар: Карпатам в который раз приходится играть против четырнадцати игроков

08:00 44 Читати українською
Санжар: Карпатам в который раз приходится играть против четырнадцати игроков
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ против Александрии (0:4).

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Ситало 73’
Евгений Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Ситало
89’ Евгений Банада

"Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков.

Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытянуть футболистов, так как уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки. Вышли на второй тайм и сломались. Мы уже где-то начали открываться по счету, бежать вперед и получили еще мячи в собственные ворота.

Безусловно жаль, что не было системы VAR в нашем матче. В этой встрече я понял, что мы не сможем вытянуть эту игру, потому выпустил на поле Василия Приму и Алексея Хахлева для того, чтобы посмотреть на них и получить информацию.

Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это, и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния", – приводит слова Санжар официальный сайт Карпат.

Напомним, Александрия разбила Карпаты (4:0) в матче 21-го тура УПЛ и продолжила безвыигрышную серию львовян до 14 поединков.

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Карпаты Карпаты Александрия Александрия Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Александрия
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