Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті пройшов Шеффілд Венсдей у Кубку Англії – конкурент Зінченка створив вирішальний гол і став найкращим
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Динамо Б – Шахтар С: Вернидуба жорстко розкритикували, а Мілевський – з асистом, вилученням і Суперкубком БілорусіУкраїна — 4 бер 4477
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Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і знову має +13 нагорі УПЛ – дніпряни втратили шанси на топ-6Україна — 4 бер 3340
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Шахтар – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 4 бер 5546
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Ліверпуль переживає серйозну кризу – команда ризикує вилетіти з ЛЧ, а легенда порушує питання про відставку КлоппаАнглія — 4 бер 4030