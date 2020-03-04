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Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

4 березня 23:33 85 Читать на русском
Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Олександрія – 0:4 відео голів та огляд поєдинку / фото ФК Карпати

Олександрія на виїзді розгромила Карпати у матчі 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Карпати – Олександрія.

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Сітало 73’
Євген Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Сітало
89’ Євген Банада

Карпати в першому таймі непогано тримались та намагались атакувати, проте Олександрія вийшла вперед завдяки голу Третьякова з пенальті. В другій половині Максим оформив дубль, а Сітало та Банада добили львів'ян.

Олександрія розгромила Карпати – львів’яни не перемагали в останніх чотирнадцяти матчах

Таким чином, Олександрія набрала 37 очок та залишилась на п’ятій сходинці, Карпати з 12 пунктами – останні.

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Відеоновини Карпати Карпати Олександрія Олександрія Карпати - Олександрія
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