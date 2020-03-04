Карпати – Олександрія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Олександрія на виїзді розгромила Карпати у матчі 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Карпати – Олександрія.

Карпати в першому таймі непогано тримались та намагались атакувати, проте Олександрія вийшла вперед завдяки голу Третьякова з пенальті. В другій половині Максим оформив дубль, а Сітало та Банада добили львів'ян.

Олександрія розгромила Карпати – львів’яни не перемагали в останніх чотирнадцяти матчах

Таким чином, Олександрія набрала 37 очок та залишилась на п’ятій сходинці, Карпати з 12 пунктами – останні.