Санжар: Готуємо футболістів, аби вони не звертали увагу на все, що відбувається навколо Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про хід зборів львівської команди.

"Чому ми вирішили переїхати в інший готель? У нас збори триватимуть 21 день. Важкувато бути в одному готелі. Ми вирішили змінити обстановку, переїхати в інший готель, щоб хлопцям було легше... Ми трохи спізнюємося, але, думаю, все одно знайдемо підсилення.

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Ми розмовляємо з футболістами. Готуємо їх, аби вони не звертали увагу на все, що відбувається навколо команди. Хлопці сконцентровані, повинні виконувати свої обов'язки, не відволікатися на все, що відбувається. Ми постійно на цю тему говоримо. Але це все дійсно впливає", – сказав Санжар у коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати наразі посідають останнє місце в УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

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