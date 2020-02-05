Карпати поступилися команді екс-гравця Реала – за львів'ян зіграв ще один потенційний новачок

Карпати у товариському матчі на турецьких зборах мінімально програли боснійській Тузла Сіті (0:1).

Товариський матч

Карпати – Тузла Сіті – 0:1

Гол: Арежіна, 27

Карпати: Кудрик, Дубінчак (Лях, 46), Халль (Гіоргадзе, 46), Веремієнко (Слива, 62), Якімець, Кльоц (Козак, 46), Назарина (Хахльов, 46), Притула (Толочко, 46), Пасіч (Дженнінгс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (гравець на перегляді, 46).

Підопічні Романа Санжара зазнали першої поразки на турецьких зборах. Кривдником Карпат стала Тузла Сіті з Боснії та Герцеговини. Команду очолює Елвір Баліч – колишній гравець Фенербахче, Галатасарая та Реала, переможець Ліги чемпіонів 1999/00 (потрапив у заявку на фінальний матч проти Валенсії).

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У старті "зелено-білих" вийшли потенційні новачки Кадимян, Танчик та Пасіч, а ще один гравець, що перебуває на перегляді, з'явився на заміну по перерві.

В середині першого тайму боснійці запресингували "левів" при виході з оборони. Непорозумінням Кудрика та захисників скористався Арежіна, який на замасі обіграв голкіпера та ударом у дев'ятку відкрив рахунок. Команди грали в умовах потужного вітру, який суттєво заважав футболістам як Карпат, так і Тузли. У підсумку цей гол так і залишився єдиним у матчі.

Нагадаємо, раніше "леви" розійшлися миром зі Слованом з Братислави та розгромили словацький Серед.

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