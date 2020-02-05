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Санжар розчарований потенційними новачками Карпат

22:14 112 Читать на русском
Санжар розчарований потенційними новачками Карпат
Роман Санжар / Фото ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився невтішними враженнями від спарингу проти Тузла Сіті (0:1).

"У першій половині зустрічі ми більше володіли м’ячем, у нас працювала взаємодія на футбольному полі. Ми переважали суперника за контролем гри та створювали деякі моменти біля воріт Тузла Сіті. Однак дозволили боснійцям створити декілька нагод біля наших володінь. Також самі собі привезли гол. Відзначу, що в нас було бажання відігратись, однак десь не вистачало майстерності у завершальній фазі атаки.

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По перерві гра з точки зору її організації зламалась: у нас на перегляді були деякі гравці, що, до слова, мене абсолютно не вразили, та кілька наших хлопців грали не на своїх позиціях. У другому таймі мені було важливо відстежити індивідуальні якості гравців, тож я отримав певну інформацію. Загалом же, якщо говорити по грі, то я незадоволений", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Це перша поразка "левів" під час турецьких зборів. Після 18-ти турів УПЛ Карпати розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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