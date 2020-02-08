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Санжар: Готовим футболистов, чтобы они не обращали внимание на все, что происходит вокруг Карпат

13:48 23 Читати українською
Санжар: Готовим футболистов, чтобы они не обращали внимание на все, что происходит вокруг Карпат
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о ходе сборов львовской команды.

"Почему мы решили переехать в другой отель? У нас сборы продлятся 21 день. Трудно быть в одном отеле. Мы решили сменить обстановку, переехать в другой отель, чтобы ребятам было легче... Мы немного опаздываем, но, думаю, все равно найдем усиления.

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Мы разговариваем с футболистами. Готовим их, чтобы они не обращали внимание на все, что происходит вокруг команды. Ребята сконцентрированы, должны выполнять свои обязанности, не отвлекаться на все происходящее. Мы постоянно на эту тему говорим. Но это все действительно влияет", – сказал Санжар в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты пока занимают последнее место в УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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