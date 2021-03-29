"Це був момент розпачу. Кріштіану залишиться капітаном. Для всіх він є прикладом.

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Якщо б він образив тренера чи своїх партнерів по команді, то ми б думали над змінами, але нічого такого не трапилося. Він завжди прагне перемагати, і він буде дуже розчарований. Своїй збірній він віддає усе. Він опублікував повідомлення у соцмережах через 10 хвилин після гри, але ніхто не каже, що це було мило з його боку", – цитує Сантуша Football Italia.

Нагадаємо, раніше екс-гравець збірної Португалії розкритикував Роналду за те, що форвард викинув капітанську пов'язку після незарахованого гола у ворота сербів. Сам 5-разовий володар "Золотого м'яча" пояснив свій вчинок "стражданням цілої нації".

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