У групі А європейської кваліфікації до ЧС-2022 виділяються збірні Португалії та Сербії. Вони були суперниками по відбору до Євро-2020 – тоді балканці розписали нічию на виїзді й програли вдома, а потім провалили плей-офф. Повтор катастрофи не входив у плани підопічних Драгана Стойковіча, тож нині необхідно чіплятися за першу позицію – а для цього треба перемагати "селесао" хоча б удома. Благо, домашня особиста зустріч припала вже на 2-й тур. Заодно серби могли б помститися і за белградську поразку в попередньому відборі.

Роналду завів нового екзотичного собаку – фанати приголомшені

Початок поєдинку не віщував сербам чогось страшного. Команди катали м'яч у середньому темпі, причому балканці стартували навіть активніше. На 7-й хвилині вони навіть провели щось схоже на момент, організувавши швидку атаку з ударом Костіча з лівого кута штрафного. У Бундеслізі він забиває звідси регулярно, але португальці накрили його спробу, та ще й відповіли справжнім гольовим епізодом: Жота перехопив м'яч у центрі й віддав пас на правий край штрафного Бернарду Сілві, а той скинув "круглого" під постріл Роналду з кута воротарського – Кріш пробив вище воріт!

Ще за три хвилини підопічні Фернанду Сантуша святкували вихід вперед: Роналду з правого флангу відкотив м'яч Бернарду Сілві, а його подачу на дальній стійці замкнув Жота – 0:1! Просто, але ефективно.

Цей гол вибив з колії обидві команди. Португалія взагалі зупинилася, нічого не створюючи протягом наступних 20 хвилин і навіть не підіймаючи темп, а серби жахливо виглядали в атаці. В середині першого тайму вони грали тільки через кроси, один з яких на 32-й хвилині прийняв Влаховіч – він пробив з розвороту, але вийшло зависоко. От і вся гострота. За це господарів покарали вдруге: на 36-й хвилині Соареш навісив з правого флангу, а Жота головою замкнув під ліву стійку – 0:2!

Після цього збірна Сербії пішла відігруватись, але запалу господарів вистачило лишень на навіс з дуже неточним ударом Влаховіча та на дальній постріл Мітровіча в руки Лопешу. Португалія ж могла і розгром влаштувати, заробивши дуже перспективний штрафний, але Роналду прогнозовано пробив по горобцях. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги "селесао".

У роздягальні Драган Стойковіч провів дві заміни, знявши з гри Влаховіча й Лазовіча та випустивши Максімовіча з Радоньїчем. Цей хід спрацював вже на 26-й секунді другого тайму: Радоньїч увірвався на правий край штрафного та подав на лінію воротарського, а Мітровіч замкнув головою – 1:2! Щоправда, вже за дві хвилини гості могли забити внаслідок прориву Канселу на лівий фланг карного майданчика й потужного удару, однак його встигли накрити в останню мить.

Серби зрозуміли, що суперника можна бити його ж зброєю, тож у штрафний Португалії полетіли подачі. Двічі вони могли призвести др взяття воріт: на 55-й Тадіч отримав відскок з навісу й красиво вистрілив під поперечину (Лопеш парирував), а на 56-й Мілінковіч-Савіч головою замкнув кутовий – повз дальню стійку! У гостей же на 50-х хвилинах не було нічого, крім чергового невдалого стандарту у виконанні Роналду.

На 60-х хвилинах Сербія змінила тактику, почавши ловити "селесао" на контратаках. Перша ж з них завершилась голом: Тадіч вирізав класний пас в темп на Радоньїча, а той ефектно прибрав захисника на зміщенні в центр і одразу ж віддав передачу під вихід Костіча віч-на-віч – Філіп же легко переграв Лопеша! 2:2!

На 63-й та 65-й Радоньїч вирішив додати до двох асистів ще й гол, увірвавшись на правий край штрафного й потужно пробивши низом – першу спробу з великими труднощами накрили захисники, а от при другій Португалію врятував Лопеш. Щоправда, після цього збірна Сербії збавила оберти, а Фернанду Сантуш провів заміни – на 70-х хвилинах він кинув у бій Санчеша та Мендеша, знявши Канселу та Олівейру. Цей хід, однак, нічого не дав "селесао". В середині другого тайму у них був лишень дальній і дуже неточний удар Кріша.

В ендшпілі поєдинку обидва тренери зробили спробу вирвати перемогу, кинувши у бій зіркових нападників. Сербів посилив Лука Йовіч, у португальців з'явився Жоау Феліш, але створити бодай один небезпечний момент у основний час команди так і не змогли. В компенсований же Міленковіч примудрився отримати пряму червону за грубий підкат у ногу Данілу. Після цього серби вже не мріяли про атаку.

А Португалія забила! На 90+4-й хвилині Роналду отримав шикарну діагональ на правий край штрафного та пробив повз Дмітровіча, але Мітровіч виніс м'яч з лінії воріт! Після цього Стефан ще й накрив добивання! Арбітр не зарахував гол, але м'яч, схоже, таки перетнув стрічку повністю. Так чи інакше, фінальний свисток зафіксував бойову нічию у Белграді.

Таким чином, Сербія набрала чотири очки й зберегла лідерство в групі А. У Португалії аналогічна кількість залікових балів, а знизу піренейців підпирає Люксембург, який набрав три пункти.

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