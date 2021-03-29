Сестра лідера збірної Португалії Катя Авейру вкотре публічно заступилася за Кріштіану Роналду за допомогою соціальних мереж. Цього разу в центрі уваги опинився скандальний епізод на фініші матчу проти сербів у відборі до ЧС-2022.

Родичка нападника "обраних" знайшла виправдання його вчинку з викинутою капітанською пов'язкою.

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"Охоплений гнівом через запалу в душу несправедливість проти його батьківщини, яку він стільки разів захищав "зубами і нігтями", він викинув капітанську пов'язку на газон! Неймовірна холоднокровність, оскільки очевидно, що за те, що вони зробили з Португалією і з усіма нами, його бажанням було жбурнути її в обличчя рефері і лайнсмену", – написала Авейру в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше екс-гравець збірної Португалії розкритикував Роналду за шквал емоцій, а сам 5-разовий володар "Золотого м'яча" пояснив свій вчинок "стражданням цілої нації".

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