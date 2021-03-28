Колишній португальський захисник Фернандо Мейра не став на бік свого зіркового співвітчизника після матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Сербії (2:2).

"Реакція Роналду зрозуміла, але неприйнятна для капітана збірної. Він не може кинути капітанську пов'язку і піти в роздягальню, поки триває матч. Це неприйнятна поведінка для такого значного гравця.

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Я розумію розчарування Роналду і згоден з ним, тому що гол був чистий, але судді змушені приймати рішення без VAR. Роналду повинен бути прикладом для команди", – цитує Мейру Record.

Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Кріштіану відзначився голом, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне. Роналду покинув поле, жбурнувши на землю капітанську пов'язку.

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