"Бути капітаном збірної Португалії – гордість і один з головних привілеїв в моєму житті. Я завжди віддаю і буду віддавати всього себе на благо моєї країни. І це ніколи не зміниться. Але бувають і важкі часи, з якими важко миритися. Особливо, коли ми відчуваємо, що страждає ціла нація.

Роналду покинув поле до кінця матчу проти Сербії – відео бурхливої реакції на скасований гол

Піднімемо голови і будемо готові до нового виклику! Вперед, Португаліє!" – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, на останніх секундах матчу кваліфікації до ЧС-2022 Роналду відзначився голом, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт.

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