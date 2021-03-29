"Это был момент отчаяния. Криштиану останется капитаном. Для всех он является примером.

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Если бы он оскорбил тренера или своих партнеров по команде, то мы бы думали над изменениями, но ничего такого не случилось. Он всегда стремится побеждать, и он будет очень разочарован. Своей сборной он отдает все. Он опубликовал сообщение в соцсетях через 10 минут после игры, но никто не говорит, что это было мило с его стороны", – цитирует Сантуша Football Italia.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Португалии раскритиковал Роналду за то, что форвард выбросил капитанскую повязку после незасчитанного гола в ворота сербов. Сам 5-кратный обладатель "Золотого мяча" объяснил свой поступок "страданием целой нации".

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