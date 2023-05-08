За підсумками регулярного сезону Бернлі та Шеффілд Юнайтед отримали прямі путівки до АПЛ, а Віган, Блекпул і Редінг понизилися в класі. До речі, Редінгу не вистачило рівно 6 очок, на які клуб був оштрафований у цьому сезоні через регулярні затримки зарплати для своїх футболістів.

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У плей-офф вийшли Лутон Таун, Міддлсбро, Ковентрі Сіті та Сандерленд. Саме вони визначать між собою третього учасника АПЛ наступного сезону. Сандерленд опинився в цій компанії завдяки конкурентам: Блекберн в останньому турі здійснив камбек у виїзному матчі з Міллуоллом, перетворивши рахунок 1:3 на 4:3. Сам Сандерленд обіграв у 46-му турі Престон із рахунком 3:0, перший м'яч у цій зустрічі забив орендованний у Манчестер Юнайтед Амад Діалло. Завдяки цьому ланкаширці фінішували на 7-му місці турнірної таблиці, а Міллуолл опустився на 8-е місце.

Сандерленд і Блекберн випередили Міллуолл на 1 балл та набрали однакову кількість очок – по 69 – але у "чорних котів" виявилася краща різниця м'ячів. Незважаючи на те, що в регулярному сезоні Роверс виявився сильнішим за Сандерленд в очних зустрічах, саме команда Тоні Моубрея вийшла в плей-офф.

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