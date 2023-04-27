Шеффілд Юнайтед за два тури до фінішу гарантував собі другу позицію Чемпіоншипу та пряму путівку до Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Чемпіоншип, 44 тур

Шеффілд Юнайтед – Вест Бромвіч – 2:0

Голи: Берге, 58, Ахмедходжіч, 76

Один новий учасник АПЛ 2023/24 став відомий ще раніше. Бернлі під керівництвом Венсана Компані достроково оформив підвищення у класі та забезпечив собі перше місце. Другим новачком Прем'єр-ліги на наступний сезон став Шеффілд Юнайтед. "Клинкам" достатньо було обіграти Вест Бромвіч – середняка турнірної таблиці.

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Підопічні Пола Хекінгботтома впоралися із завданням, забивши два голи у другому таймі. Шеффілд Юнайтед, який посів останнє місце в АПЛ 2020/21 і вилетів у Чемпіоншип, за два тури до завершення регулярного чемпіонату оформив підвищення у класі.

У плей-офф за останню путівку в АПЛ точно зіграють Лутон і Мідлсбро. На ще два місця претендують ціла низка клубів – Ковентрі, Сандерленд, Міллуолл, Блекберн, Вест Бромвіч, Престон і навіть Норвіч зі Суонсі. П'яту та дванадцяту позиції розділяють лише 4 очки.

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