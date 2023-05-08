По итогам регулярного сезона Бёрнли и Шеффилд Юнайтед получили прямые путёвки в АПЛ, а Уиган, Блэкпул и Рединг понизились в классе. К слову, Редингу не хватило ровно 6 очков, на которые клуб был оштрафован в этом сезоне из-за регулярных задержек зарплаты для своих футболистов.

Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ – определился второй новичок Премьер-лиги 2023/24

В плей-офф вышли Лутон Таун, Миддлсбро, Ковентри Сити и Сандерленд. Именно они определят между собой третьего участника АПЛ в следующем сезоне. Сандерленд очутился в этой компании благодаря конкурентам: Блэкберн в последнем туре совершил камбэк в выездном матче с Миллуоллом, превратив счёт 1:3 в 4:3. Сам Сандерленд обыграл в 46-м туре Престон со счётом 3:0, первый мяч в этой встрече забил принадлежащий Манчестер Юнайтед Амад Диалло. Благодаря этому ланкаширцы финишировали на 7-м месте турнирной таблице, а Миллуолл опустился на 8-е место.

Сандерленд и Блэкберн опередили Миллуол на 1 балл и набрали одинаковое количество очков – по 69 – но у "чёрных котов" оказалась лучшая разница мячей. Несмотря на то, что в регулярном сезоне Роверс оказался сильнее Сандерленда в очных встречах, именно команда Тони Моубрея вышла в плей-офф.

Арсенал одержал тяжелую победу над Ньюкаслом и остается в чемпионской гонке – репутацию Зинченко спасли штанги