Сан-Паулу не має можливості викупити Че Че у Динамо, – ЗМІ

Епопея з можливим переходом півзахисника київського Динамо Че Че до бразильського Сан-Паулу продовжується.

Наразі у Сан-Паулу немає фінансових можливостей, щоб викупити контракт півзахисника Че Че у київського Динамо, повідомляє портал Lance.

Динамо і Сан-Паулу не просунулися в перемовинах щодо Че Че

Бразильський клуб серйозно налаштований підсилитися 26-річним півзахисником, який не потрапляє до основи киян, але хотів би зробити це у вигляді орендної угоди, а не повноцінного трансферу. Джерело вважає, що Динамо схильне продати Че Че, але все ж буде готове розглянути варіант з орендою, хоча переговори і будуть нелегкими.

Також наголошується, що сам Че Че дуже здивований відсутністю ігрової практики в Динамо, оскільки під час зимових зборів Олександр Хацкевич награвав його як гравця основного складу.

Тренер Сан-Паулу наполягає на трансфері Че Че

У сезоні 2018/19 Че Че провів 15 матчів у всіх турнірах. Після зимової перерви він перестав входити в плани штабу Олександра Хацкевича й виступає лише за дубль.