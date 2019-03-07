Тренер Сан-Паулу наполягає на трансфері Че Че

Головний тренер Сан-Паулу Кука дуже хоче бачити в своєму складі хавбека Динамо Че Че.

Сан-Паулу докладе усіх зусиль для підписання півзахисника Динамо Че Че. За інформацією Arazao, гравця хоче особисто бачити у себе новий наставник бразильської команди Кука.

Че Че ще може перейти в Сан-Паулу, – журналіст

Фахівець приступить до роботи на початку квітня, трансферне вікно в Бразилії відкрите ще місяць.

Сан-Паулу хотіло орендувати хавбека на півроку, але кияни наполягають на повноцінному трансфері. Че Че переїхав в Україну минулого літа за 4,8 млн євро з Палмейраса.

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