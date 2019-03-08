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Сан-Паулу не имеет возможности выкупить Че Че у Динамо, – СМИ

19:10 9 Читати українською
Сан-Паулу не имеет возможности выкупить Че Че у Динамо, – СМИ
Че Че / фото из соцсетей

Эпопея с возможным переходом полузащитника киевского Динамо Че Че в бразильский Сан-Паулу продолжается.

В данный момент у Сан-Паулу нет финансовых возможностей, чтобы выкупить контракт полузащитника Че Че у киевского Динамо, сообщает портал Lance.

Динамо и Сан-Паулу не продвинулись в переговорах по Че Че

Бразильский клуб серьезно настроен усилиться 26-летним полузащитником, который не попадает в основу киевлян, но хотел бы сделать это в виде арендного соглашения, а не полноценного трансфера. Источник считает, что Динамо склонно продать Че Че, но все же будет готово рассмотреть вариант с арендой, хотя переговоры и будут нелегкими.

Также отмечается, что сам Че Че очень удивлен отсутствием игровой практики в Динамо, поскольку во время зимних сборов Александр Хацкевич наигрывал его как игрока основного состава.

Тренер Сан-Паулу настаивает на трансфере Че Че

В сезоне 2018/19 Че Че провел 15 матчей во всех турнирах. После зимнего перерыва он перестал входить в планы штаба Александра Хацкевича и выступает только за дубль.

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