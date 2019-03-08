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Динамо і Сан-Паулу не просунулися в перемовинах щодо Че Че

13:00 92 Читать на русском
Динамо і Сан-Паулу не просунулися в перемовинах щодо Че Че
Че Че / Футбол 24

Епопея з можливим переходом півзахисника київського Динамо Че Че до бразильського Сан-Паулу продовжується.

Сан-Паулу не просунувся в переговорах із Динамо щодо трансферу 26-річного хавбека. Про це повідомляє UOL Esporte.

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Клуби не можуть узгодити форму переходу Че Че. Сан-Паулу прагне взяти бразильця в оренду, а керівництво "біло-синіх" нібито наполягає на повноцінному трансфері.

У сезоні 2018/19 Че Че провів 15 матчів у всіх турнірах. Після зимової перерви він перестав входити в плани штабу Олександра Хацкевича й виступає лише за дубль.

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