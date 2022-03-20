Чемпіонат Італії 2021/22, 30-й тур

Венеція – Сампдорія – 0:2

Голи: Капуто, 24, 38

Вилучення: Анрі, 86 (Венеція)

Емполі – Верона – 1:1

Голи: Ді Франческо, 26 – Канчельєрі, 72

Нереалізований пенальті: Сімеоне, 62 (Верона)

Ювентус – Салернітана – 2:0

Голи: Дибала, 5, Влаховіч, 29

Інтер розписав нічию з Фіорентиною, Наполі завдяки дублю Осімхена здобув вольову перемогу над Удінезе й наздогнав Мілан

Програму дня в Італії відкривала зустріч у Венеції між однойменною командою та Сампдорією. Поєдинок був дуже важливим для обох колективів – господарі йшли у трьох очках від рятівної 17-ї позиції, а гості трималися 16-ми з відривом у 4 залікових бали від зони вильоту всього. Супряга у заявку генуезців не потрапив. Втім, Сампа і без нього впоралась впевнено. Результат було зроблено вже у першому таймі. На 24-й хвилині Сабірі обікрав голкіпера в штрафному, вибивши м'яч у підкаті, а Капуто відкрив рахунок ударом в порожні ворота. На 38-й же Франческо оформив дубль, знову забивши у порожні – цього разу з добивання. 0:2! Венеція так і не відіграла жодного з даних голів, а Сампдорія впевнено довела матч до перемоги.

Емполі на власному полі здолав Верону. В середині першого тайму Ді Франческо вивів тосканців вперед. Одразу по перерві Капрарі зі штрафного зобов'язаний був зрівнювати, однак його удар у дев'ятку потягнув голкіпер господарів. Сімеоне після порушення Журковскі правил у власному штрафному взявся виконувати одинадцятиметровий. Вікаріо вгадав напрямок польоту і відбив, але арбітр змусив Джованні перебити. Справедливість перемогла – після другої спроби аргентинський форвард влучив у ліву стійку. У наступній атаці Канчельєрі дивом не зрівняв, пробивши головою повз ліву стійку, однак зміг реабілітуватись на екваторі другої сорокап'ятихвилинки. Нічия дозволила Вероні залишитись на десятій сходинці, Емполі піднявся на дванадцятий щабель.

Найгірша команда Серії А – Салернітана – на виїзді поступилась Ювентусу. Дибала вже на п'ятій хвилині завдяки рикошету від стійки вивів "Стару синьйору" вперед. Згодом він міг оформити дубль, але пробив трішки вище воріт. Влаховіч в середині тайму зняв сумніви щодо переможця матчу, замкнувши простріл від Де Шільйо. Як наслідок, Юве набрав 59 пунктів і на відстань одного очка наблизився до Інтера (у якого залишається матч в запасі).

Мілан обіграв Кальярі й закріпився на вершині Серії А – Жиру та Беннасер організували шедевр