В рамках суботньої програми 30-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 30-й тур

Наполі – Удінезе – 2:1

Голи: Осімхен, 52, 63 – Деулофеу, 22

Вилучення: Марі, 83 (Удінезе)

Інтер – Фіорентина – 1:1

Голи: Дюмфріс, 55 – Торрейра, 50

Наполі відкривав програму дня в Італії домашнім матчем проти Удінезе. У випадку перемогу підопічні Лучано Спалетті наздогнали б лідера чемпіонату (Мілан) за набраними очками, однак гра пішла не за планом господарів. Вже на 22-й хвилині фріульці відкрили рахунок зусиллями Деулофеу, якому вдався постріл з-за меж штрафного в лівий нижній кут. 0:1!

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Відігратись до перерви Наполі не вдалося, однак на початку другого тайму "партенопейців" витягнув на собі Осімхен. Нігерійський нападник на 57-й хвилині замкнув подачу Руя зі стандарту, відновивши рівновагу на табло, а на 63-й він же вивів господарів уперед – Віктор пробив у дальній кут після прострілу Ді Лоренцо. 2:1! Ці голи і вирішили долю протистояння. Наполі святкує вольову перемогу.

Інтер внаслідок цього тріумфу Наполі відстав від другої сходинки на 4 очки, тож у домашньому поєдинку проти Фіорентини "нерадзуррі" влаштовувала тільки перемога. Суперник, однак, був непростим. "Фіалки" у лютому двічі били Аталанту, а Ювентс обіграв їх лишень завдяки автоголу в компенсований час. Словом, на "Джузеппе Меацца" очікувалось цікаве протистояння.

В першому таймі гра пройшла на рівних, однак Інтер виглядав гостріше – хоча в цілому моментів виникало обмаль. Господарі навіть забили гол зусиллями Лаутаро Мартінеса, однак його скасували через явний офсайд. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму Фіорентина шокувала тіфозі "змій", відкривши рахунок – це Ніко Гонсалес отримав проникну передачу від Кастровіллі, класно поставив корпус і прострілив з правого краю штрафного під замикання Торрейрі. Інтер, однак, відігрався вже на 55-й внаслідок навісу Перішіча точно на голову Дюмфрісу. 1:1! На 66-й же "нерадзуррі могли й пенальті заробити за фол Венуті, але після перегляду відеоповтору це рішення скасували.

Після цього "фіалки" й "нерадзуррі" провели низку хороших моментів. Втім, м'яч у ворота вперто не йшов. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию. "Змії" залишились третіми з відставанням у 3 очки від Мілана й Наполі, однак у них є матч у запасі (як і у "россонері").

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