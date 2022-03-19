Після перемоги над Емполі в минулому турі Олів'є Жиру говорив про 10 фіналів для Мілана. Перший із них відбувся на Сардинії. Поточний лідер Серії А на момент старту матчу вже знав, що Інтер втратив очки. Це означало, що перше місце поки не буде втрачене, навіть з урахуванням поєдинку в запасі "нерадзуррі". Однак подібне знання часто заважає командам правильно налаштуватися на гру.

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Щось подібне ми й побачили в першому таймі. Кальярі почав активніше, але Мілан до 10-ї перехопив ініціативу. Розкішний момент мав Жиру. Дуже працьовитим був Тео. Після пасу француза Кессьє пробив у штангу, а Браїм зовсім трішки не влучив у площину. Вальтер Маццарі вирішив тиснути на арбітра. Перестарався. Марко Ді Белло вигнав наставника "острів'ян" з лави для запасних. Ось і все цікаве, що трапилося до перерви.

Після відпочинку ситуація не дуже змінилася. Так, Мілан тиснув, але Кальярі непогано відбивався. Знову в епіцентрі Тео. М'яч після його удару метрів з 22-х летів у самісіньку дев'ятку – класнючий сейв Краньйо. Компактна оборона господарів не залишала "россонері" вибору. Потрібно бити здалеку. Мессіас не дуже зручно закинув на Жиру, але той спромігся відпасувати на Беннасера. Алжирець навіть не дав м'ячу приземлитися і нарешті змусив голкіпера Кальярі капітулювати. Розкішний гол.

Чергове пожвавлення трапилося аж на останніх хвилинах. Подвійний шанс змарнував Мілан. Калабрія розігнав атаку, обіграв з Ребічем і бив метрів із шести. Якимось дивом Краньйо знову виручив. Добивав Жиру – накрив Ловато. Після подачі з кутового центрбек знову врятував після удару Ребіча. Кальярі огризнувся на останній хвилині основного часу. Меньян та поперечина завадили Паволетті відзначитися. У компенсований ще й Салемакерс міг забити, але рахунок не змінився. А от після фінально свистка футболісти і тренери команд влаштували масовану штовханину. В епіцентрі – Ібрагімовіч

Завдяки цій перемозі Мілан набрав уже 66 очок та зміцнив лідерство в турнірній таблиці. Сардинці залишилися над зоною вильоту, маючи у своєму активі 25 очок.