Чемпионат Италии 2021/22, 30-й тур

Венеция – Сампдория – 0:2

Голы: Капуто, 24, 38

Удаление: Анри, 86 (Венеция)

Эмполи – Верона – 1:1

Голы: Ди Франческо, 26 – Канчельери, 72

Нереализованный пенальти: Симеоне, 62 (Верона)

Ювентус – Салернитана – 2:0

Голы: Дибала, 5, Влахович, 29

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Программу дня в Италии открывала встреча в Венеции между одноименной командой и Сампдорией. Поединок был очень важным для обоих коллективов – хозяева шли в трех очках от спасительной 17-й позиции, а гости держались 16-ми на расстоянии всего 4 зачётных баллов от зоны вылета. Супрягу в заявку генуэзцев не попал. Впрочем, Сампа и без него справилась уверенно. Результат был сделан уже в первом тайме. На 24-й минуте Сабири обокрал голкипера в штрафной, выбив мяч в подкате, а Капуто открыл счет ударом в пустые ворота. На 38-й Франческо оформил дубль, снова забив в пустые – на этот раз с добивания. 0:2! Венеция так и не отыграла ни одного из данных голов, а Сампдория уверенно довела матч до победы.

Эмполи на собственном поле одолел Верону. В середине первого тайма Ди Франческо вывел тосканцев вперед. Сразу после перерыва Капрари со штрафного обязан был сравнивать, однако его удар в девятку потянул голкипер хозяев. Симеоне после нарушения Журковски правил в собственной штрафной взялся выполнять одиннадцатиметровый. Викарио угадал направление полета и отразил, но арбитр заставил Джованни перебить. Справедливость победила – после второй попытки аргентинский форвард попал в левую стойку. В следующей атаке Канчельери чудом не сравнял, пробив головой мимо левой стойки, однако смог реабилитироваться на экваторе второй сорокапятиминутки. Ничья позволила Вероне остаться на десятой строчке, Эмполи поднялся на двенадцатую ступень.

Худшая команда Серии А – Салернитана – на выезде уступила Ювентусу. Дибала уже на пятой минуте благодаря рикошету от стойки вывел "Старую синьору" вперед. Впоследствии он мог оформить дубль, но пробил немного выше ворот. Влахович в середине тайма снял сомнения по поводу победителя матча, замкнув прострел от Де Шильо. Как следствие, Юве набрал 59 пунктов и на расстояние одного очка приблизился к Интеру (у которого остается матч в запасе).

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