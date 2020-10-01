Генуезці на офіційному сайті повідомили про річну оренду сенегальця з правом викупу. Іменитий новачок отримав футболку з номером 10.

Кандрева перейшов з Інтера в Сампдорію

За неофіційними даними, наступного літа Сампдорія зможе викупити Кейта за 10 млн євро. Це значно менше, ніж 30 млн, які Монако заплатив Лаціо три роки тому. Князівський клуб вже відпускав сенегальця в оренду Інтеру, однак вінгер не зміг закріпитися у складі "нерадзуррі".

Додамо, що в сезоні 2019/20 Кейта провів за Монако 26 матчів, відзначився 8 голами та 4 асистами.

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